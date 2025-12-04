Juventus infinito Danilo | il Flamengo ha vinto anche il Brasileirão’

Il Flamengo vince il Brasileirão Dopo la vittoria della Coppa Libertadores con il Flameno, gli ex Danilo e Alex Sandro hanno alzato l’ennesimo trofeo con la vittoria del Brasileirão. Dopo aver conquistato pochi giorni fa la sua quarta Coppa Libertadores, laureandosi campione del Sudamerica, il Flamengo ha vinto anche il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, infinito Danilo: il Flamengo ha vinto anche il Brasileirão’

