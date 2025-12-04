Juventus | i rientri che salvano Spalletti

Bremer e Rugani, i rientri che salvano Luciano Spalletti La Juventus respira dopo mesi di infermeria infernale: Gleison Bremer, operato al menisco sinistro il 14 ottobre dopo la rottura del crociato nell’ottobre 2024, ha ricevuto il via libera dal professor Sonnery-Cottet a Lione. Il consulto ha confermato il recupero positivo: L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: i rientri che salvano Spalletti

Altri contenuti sullo stesso argomento

Juventus, rientri importati per la Fiorentina: Spalletti esulta I NOMI https://bit.ly/486v1ul - facebook.com Vai su Facebook

Gazzetta: " #Juventus, Gleison #Bremer si avvicina al rientro in campo: ecco cosa filtra tra Napoli e Bologna" Vai su X

Juventus fragile in difesa, Spalletti attende il rientro di Bremer: quando può tornare in campo il brasiliano - La fase difensiva della Juventus, in queste settimane, sta destando qualche preoccupazione a Luciano Spalletti. Si legge su today.it

Spalletti ferma la corsa, Juve in pausa. Kelly verso il rientro, Cabal ci spera - A tutta velocità sul rettilineo, con poche chance di guardarsi indietro negli specchietti, di pensare al bilanciamento della monoposto o ragionare su come risparmiare le gomme. Lo riporta tuttosport.com

Spalletti a DAZN: «Vittoria meritata, dopo il loro gol siamo stati al livello Juve. Vlahovic si è stirato. Yildiz? Lui è di livello extra top» - Spalletti a DAZN: le dichiarazioni del tecnico della Juventus al termine della partita disputata contro il Cagliari. Scrive juventusnews24.com

Juve, Spalletti si presenta: "Il massimo è rientrare nel giro scudetto, non vedo perché mi debba accontentare" - Alla vigilia della sfida con la Cremonese, l'ex ct della Nazionale parlerà per la prima volta da allenatore bianconero: aggiornamenti in tempo reale ... Secondo corrieredellosport.it

Dalla Capitale: David in cambio di un altro attaccante, la risposta di Spalletti - Spalletti e la risposta allo scambio tra Juve e Roma nel prossimo calciomercato di gennaio. Come scrive juvelive.it

Inizia la vera Juve, si parte dalla difesa: dalle nazionali l’assist a Spalletti - Tempo, rientri dall’infermeria, e un filo di consapevolezza in più, dopo i primi 10 giorni di adattamento: Spalletti, ora, avrà a disposizione tutti gli ingredienti per poter iniziare a ... Si legge su tuttosport.com