Juventus | Gatti operato con successo
Gatti operato con successo: “Un mese e torno” Buone notizie dalla Francia: Federico Gatti è stato operato questa mattina con esito perfetto. Il difensore bianconero è volato a Nantes per una meniscectomia artroscopica selettiva al menisco mediale del ginocchio destro, eseguita dal professor Bertrand Sonnery-Cottet (lo stesso di Bremer e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
