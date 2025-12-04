Juventus | Gatti operato con successo

Ilprimatonazionale.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gatti operato con successo: “Un mese e torno” Buone notizie dalla Francia: Federico Gatti è stato operato questa mattina con esito perfetto. Il difensore bianconero è volato a Nantes per una meniscectomia artroscopica selettiva al menisco mediale del ginocchio destro, eseguita dal professor Bertrand Sonnery-Cottet (lo stesso di Bremer e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus gatti operato con successo

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Gatti operato con successo

Altri contenuti sullo stesso argomento

juventus gatti operato successoJuventus, Gatti si è operato: ecco i reali tempi di recupero! - La Juventus dovrà fare i conti con il recente infortunio di Gatti in vista del proseguimento della stagione. Segnala fantamaster.it

juventus gatti operato successoJuventus, Gatti operato a Nantes: per lui ora sei settimane di stop - Il difensore della Juventus, Federico Gatti, è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ... Si legge su msn.com

juventus gatti operato successoPagina 0 | Gatti operato, intervento riuscito: i tempi di recupero del difensore Juve - Questa mattina il difensore bianconero è stato sottoposto a una meniscectomia artroscopica selettiva per trattare la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. Come scrive tuttosport.com

juventus gatti operato successoIntervento riuscito per Gatti, operato dallo stesso chirurgo di Bremer - Il difensore della Juventus si è sottoposto a una meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro ... Secondo msn.com

juventus gatti operato successoInfortunio Gatti, si opera a Nantes in mattinata dal chirurgo di Bremer: stimato al massimo questo tempo di recupero per il rientro in campo - Infortunio Gatti, si opera a Nantes in mattinata dal chirurgo di Bremer: stimato al massimo questo tempo di recupero per il rientro in campo L’esito degli accertamenti su Federico Gatti, infortunatosi ... Segnala juventusnews24.com

juventus gatti operato successoJuve, Gatti fuori sei settimane. Oggi si opera Vlahovic - L'attaccante serbo è a Londra per l'intervento chirurgico: rientro previsto a marzo ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Gatti Operato Successo