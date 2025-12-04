Juventus | Chiellini non fa sconti

Chiellini non fa sconti: “Anticiclo, non siamo più quelli di una volta” Giorgio Chiellini, davanti ai 200 tifosi del Club Urbe Bianconera (tra cui molti prelati), ha parlato con la schiettezza di sempre: «La storia della Juventus è fatta di grandi cicli vincenti e di anticicli. Purtroppo ora siamo in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Chiellini non fa sconti

