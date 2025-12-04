Juventus | Chiellini il messaggio ai tifosi

Ilprimatonazionale.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiellini, il messaggio ai tifosi Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato chiaro ai soci del Club Urbe Bianconera – che raccoglie tifosi in Vaticano – durante l’evento natalizio. L’ex capitano, che ha vissuto l’epoca d’oro bianconera con 9 Scudetti consecutivi e finali di Champions, ha tracciato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus chiellini il messaggio ai tifosi

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Chiellini, il messaggio ai tifosi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

juventus chiellini messaggio tifosiChiellini: "Spalletti in missione, vive solo per la Juve. La nostra storia è fatta di cicli e anticicli" - Il direttore delle strategie ha raccontato il momento della squadra di fronte ai tifosi presenti in occasione del Natale bianconero organizzaro dal Club Urbe Bianconera ... Riporta msn.com

juventus chiellini messaggio tifosiChiellini ricorda: "So cosa significa Fiorentina-Juventus per i tifosi viola" - Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Dazn nel pre partita della sfida contro la Fiorentina: "Vivere queste ... Lo riporta firenzeviola.it

Juventus, Chiellini: “Spalletti ha l’esperienza per creare un ciclo. La volontà è di andare oltre gli 8 mesi” - Luciano Spalletti è pronto a esordire all’Allianz Stadium di Torino davanti ai tifosi bianconeri per ... Lo riporta gianlucadimarzio.com

juventus chiellini messaggio tifosiChiellini avvisa la Juve: «Ora basta! Serve assolutamente questa cosa per rimetterci in pista» - Le parole del dirigente bianconero prima del match La Juve si prepara a una serata importante in Coppa Italia, e a pochi minuti dal fi ... Come scrive calcionews24.com

juventus chiellini messaggio tifosiVIDEO SSCN - Napoli, Buongiorno: "Volevo mandare un grande saluto a tutti i tifosi, vi aspettiamo domenica contro la Juventus" - "Volevo mandare un grande saluto a tutti i tifosi e vi aspettiamo domenica contro la Juventus, ciao a tutti! napolimagazine.com scrive

juventus chiellini messaggio tifosiL'ottimismo di Giorgio Chiellini e il futuro della Juventus: la lotta per tornare competitivi - L'ottimismo di Giorgio Chiellini e il futuro della Juventus: la lotta per tornare competitivi L'ottimismo di Giorgio Chiellini rappresenta la speranza di tutti i tifosi della Juventus ... Segnala tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Chiellini Messaggio Tifosi