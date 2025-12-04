Juventus | Chiellini il messaggio ai tifosi

Chiellini, il messaggio ai tifosi Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato chiaro ai soci del Club Urbe Bianconera – che raccoglie tifosi in Vaticano – durante l’evento natalizio. L’ex capitano, che ha vissuto l’epoca d’oro bianconera con 9 Scudetti consecutivi e finali di Champions, ha tracciato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Chiellini, il messaggio ai tifosi

