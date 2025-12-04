Juventus Cassano contro Comolli Hai fatto una squadra di m***a

L’attacco di Cassano a Comolli Antonio Cassano, ex attaccante della Nazionale e attuale commentatore, dai microfoni di Viva El Futbol parla della Juventus. “Non mi piace. Non mi piace. E anche l’altro giorno, buon primo tempo del Cagliari, lo ha detto anche Spalletti, lenti nel giocare, nel muoversi. Per essere come vuole lui: L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Cassano contro Comolli “Hai fatto una squadra di m***a”

Leggi anche questi approfondimenti

? #Cassano non risparmia la #Juventus: che bordata! #Comolli il più criticato #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

#Cassano spara a zero contro la #Juventus Vai su X

Juventus, Cassano contro Comolli: 'Il responsabile principale è lui' - Cassano, come sempre senza peli sulla lingua, dice la sua sui problemi della Juventus. Scrive ilbianconero.com

Cassano contro Comolli: "Juventus, è lui il responsabile principale" - Antonio Cassano, ex attaccante della Nazionale e attuale commentatore, dai microfoni di Viva El Futbol parla della Juventus, reduce dalla vittoria per 2- Come scrive msn.com

Cassano: “Comolli ha fatto un squadra di m***a. Solo Yildiz sta facendo qualcosa. Locatelli sembra mia madre che ha 82 anni” - Antonio Cassano, a Viva El Futbol, ha parlato della prestazione della Juventus contro il Cagliari. Scrive tuttojuve.com

Cassano spara a zero: «Comolli ha fatto una squadra di m…a. David mi ha fatto vergognare, Locatelli sembra mia madre di 82 anni!». Che bordata alla Juve! - Cassano, ex attaccante, si è espresso così a Viva El Futbol sulla Juventus non risparmiando critiche feroci ai bianconeri La vittoria in rimonta contro il Cagliari (2- Si legge su juventusnews24.com

Cassano attacca il dg Juve: "Va avanti con gli algoritmi, ha fatto una squadra di m***a" - Antonio Cassano, ex attaccante della Nazionale e ora opinionista, durante l'ultima puntata di Viva El Futbol ha parlato della Juventus: "Non mi piace. Scrive tuttonapoli.net

Anche la Juventus di Spalletti pareggia (e boccia il mercato di Comolli) - La Juventus di Spalletti come quella di Tudor: pareggia troppo e boccia il mercato di Comolli. Lo riporta panorama.it