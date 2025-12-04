Juventus ai quarti di Coppa ci sarà l’Atalanta

Ai quarti di coppa la Juventus dovrà affrontare l’Atalanta L’Atalanta di Raffaele Palladino passa agilmente gli ottavi di Coppa asfaltando il Genova con un sonoro 4-0. Osservato il minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli, l’arbitro del match Perri fischia l’inizio del match. L’Atalanta sblocca le marcature con Djimsiti che al 19? minuto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, ai quarti di Coppa ci sarà l’Atalanta

