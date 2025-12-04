Juve Torino Primavera streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la prossima sfida dei bianconeri di Padoin I dettagli

Juve Torino Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la prossima sfida, valida per la 14ª giornata di campionato 202526. Torino si ferma, o meglio, si sveglia presto per vivere l’emozione della sfida più sentita, quella che divide la città e accende la passione fin dalle categorie giovanili. Sabato 6 dicembre 2025, l’aria all’Allianz Training Center di Vinovo sarà elettrica: alle ore 11:00, sul campo “Ale&Ricky”, andrà in scena il Derby della Mole tra la Juve Primavera e il Torino. La stracittadina vale doppio: 14ª giornata di fuoco. Il match, valido per il quattordicesimo appuntamento stagionale del campionato Primavera 1, non mette in palio solo tre punti pesanti per la classifica, ma la supremazia cittadina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Torino Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la prossima sfida dei bianconeri di Padoin. I dettagli

