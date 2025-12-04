Juve Stabia secondo X consecutivo al Menti | col Bari è solo 0-0

Tempo di lettura: 2 minuti foto pagina Facebook ufficiale La sfida del Romeo Menti si è chiusa senza reti, con una Juve Stabia più brillante sul piano del gioco ma incapace di concretizzare e un Bari attento, concentrato soprattutto sulla fase difensiva. Le occasioni non sono mancate, ma la precisione è stata il vero punto debole della serata. Juve Stabia-Bari, la sintesi del match. per la cronaca della partita, il corrispondente Michele Bellame. L’avvio ha visto le Vespe prendere in mano la partita, spingendo sulle fasce e costruendo le prime opportunità. Al 24? un corner di Leone ha pescato Gabrielloni, che di testa non ha centrato la porta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

