Juve ritorno Conte in panchina | la rivelazione dell’amico Giaccherini

Il tecnico campione d’Italia affronta il suo passato, ma la parola fine, forse, non è ancora stata scritta Conto alla rovescia per uno dei match più attesi dell’intero campionato. Domenica sera, Napoli-Juventus al ‘Maradona’ sarà come sempre carica di significati. Una sfida che vedrà curiosamente contro Conte e Spalletti, che hanno fatto la storia a panchine invertite. Per l’allenatore pugliese, non sarebbe da escludere un ritorno in quel di Torino, in realtà. E’ quanto ritiene Emanuele Giaccherini, commentatore di ‘DAZN’ e doppio ex, in una intervista a ‘Tuttosport’. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, ritorno Conte in panchina: la rivelazione dell’amico Giaccherini

