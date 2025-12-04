Juve Chiellini | Siamo in fase di anticiclo Vogliamo tornare a vincere quanto prima

Sport.quotidiano.net | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 4 dicembre 2025 – Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta. A Torino spesso si usa questo motto per sottolineare un concetto chiaro: la Juve deve tornare in lotta per i trofei. Da un po’ la Vecchia Signora è a secco, l’ultimo è la Coppa Italia con Max Allegri nel 2024, e soprattutto il digiuno si fa lungo per quanto riguarda lo Scudetto, segno che le gerarchie in Serie A sono cambiate. E anche in questa stagione sarà difficile ricucirsi il tricolore sul petto, perché il nuovo progetto targato Damien Comolli è appena all’inizio e in pochi mesi, nel 2025, sono stati cambiati due allenatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Juve, Chiellini: "Siamo in fase di anticiclo. Vogliamo tornare a vincere quanto prima"

© Sport.quotidiano.net - Juve, Chiellini: “Siamo in fase di anticiclo. Vogliamo tornare a vincere quanto prima"

