Juve Chiellini | Siamo in fase di anticiclo Vogliamo tornare a vincere quanto prima

Torino, 4 dicembre 2025 – Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta. A Torino spesso si usa questo motto per sottolineare un concetto chiaro: la Juve deve tornare in lotta per i trofei. Da un po’ la Vecchia Signora è a secco, l’ultimo è la Coppa Italia con Max Allegri nel 2024, e soprattutto il digiuno si fa lungo per quanto riguarda lo Scudetto, segno che le gerarchie in Serie A sono cambiate. E anche in questa stagione sarà difficile ricucirsi il tricolore sul petto, perché il nuovo progetto targato Damien Comolli è appena all’inizio e in pochi mesi, nel 2025, sono stati cambiati due allenatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, Chiellini: “Siamo in fase di anticiclo. Vogliamo tornare a vincere quanto prima"

News recenti che potrebbero piacerti

Chiellini parla del momento e degli obiettivi della Juventus Le dichiarazioni ? - facebook.com Vai su Facebook

#Chiellini: “ #Yildiz resterà tanti anni alla Juve. Del futuro di #Vlahovic parleremo nei prossimi mesi” Vai su X

Juve, Chiellini: “Siamo in fase di anticiclo. Vogliamo tornare a vincere quanto prima" - Il director of football strategy parla chiaro: difficile vincere in questa stagione, ma stiamo costruendo il futuro. Si legge su msn.com

Juventus, Chiellini: “La storia della Juventus è fatta di cicli e anticicli. Purtroppo ora siamo in un anticiclo - Le parole del direttore delle strategie della Juventus, Giorgio Chiellini, alla serata di Gala del Club Urbe Bianconera ... gianlucadimarzio.com scrive

Chiellini: "Spalletti in missione, vive solo per la Juve. La nostra storia è fatta di cicli e anticicli" - Il direttore delle strategie ha raccontato il momento della squadra di fronte ai tifosi presenti in occasione del Natale bianconero organizzaro dal Club Urbe Bianconera ... Scrive tuttosport.com

Chiellini: "Siamo in un anticiclo, vincere quest'anno sarà difficile. Vlahovic? Infortunio pesante. Spalletti? La carriera parla per lui" - Ospite alla cena di gala del Club Urbe Bianconera, Giorgio Chiellini, ex difensore e capitano della Juventus, ed adesso dirigente del club, affronta diversi temi: "Bisogna avere fede. Scrive tuttojuve.com

Chiellini avvisa la Juve: «Ora basta! Serve assolutamente questa cosa per rimetterci in pista» - Le parole del dirigente bianconero prima del match La Juve si prepara a una serata importante in Coppa Italia, e a pochi minuti dal fi ... Da calcionews24.com

Juventus, Chiellini: 'Spalletti vive al centro sportivo. Quest'anno sarà difficile vincere' - Il dirigente bianconero è intervenuto a un evento a Roma, dove ha parlato del momento della squadra e dell'approccio del tecnico toscano al suo nuovo mondo. ilbianconero.com scrive