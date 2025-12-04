Juno di Sabrina Carpenter nella propaganda Trump | il botta e risposta al vetriolo tra l’artista e la Casa Bianca

Quando la politica incontra il pop, il risultato può essere esplosivo. E questa volta lo scontro ha coinvolto Sabrina Carpenter, una delle voci più fresche della scena musicale americana, e la Casa Bianca di Donald Trump. Al centro della controversia: l’uso non autorizzato della hit Juno come colonna sonora di un video promozionale su raid dell’immigrazione. La risposta della cantante è stata senza mezzi termini. La contro-risposta dell’amministrazione Trump ancora più tagliente, utilizzando proprio le parole delle canzoni di Carpenter contro di lei. Tutto è iniziato martedì, quando gli account social della Casa Bianca hanno pubblicato su X (ex Twitter) un video che mostra operazioni dell’Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale americana per il controllo dell’immigrazione e delle dogane. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Juno di Sabrina Carpenter nella propaganda Trump: il botta e risposta al vetriolo tra l’artista e la Casa Bianca

Leggi anche questi approfondimenti

Nelle scorse ore Sabrina Carpenter ha preso posizione contro la Casa Bianca, accusandola di utilizzare la sua canzone 'Juno' in un video dell'ICE - facebook.com Vai su Facebook

La pop star statunitense Sabrina Carpenter denuncia l’uso non autorizzato della sua canzone “Juno” in un video della Casa Bianca che mostra raid dell’Ice Vai su X

Sabrina Carpenter contro Trump per l’uso di Juno - Sabrina Carpenter attacca Trump per l'uso della sua canzone Juno in un video di propaganda, dove vengo arrestati e umiliati degli immigrati ... Scrive sentieriselvaggi.it

Arrestare immigrati è come fare sesso: la Casa Bianca usa ‘Juno’ di Sabrina Carpenter in un video dell’ICE - ” viene usata per deridere gli immigrati che vengono immobilizzati e ammanettati dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement ... Riporta rollingstone.it

Sabrina Carpenter, la Casa Bianca ha usato il brano Juno in un video dell'ICE - Nel filmato, infatti, gli agenti dell'agenzia federale che si occupa di controlli sull'immigrazione rincorrono, arrestano e ammanett ... tg24.sky.it scrive

“Malvagio e disgustoso”: Sabrina Carpenter attacca la Casa Bianca per l’uso di “Juno” in un video su arresti Ice - La pop star statunitense Sabrina Carpenter denuncia l’uso non autorizzato della sua canzone “Juno” in un video della Casa Bianca che mostra raid dell’Ice View on euronews ... msn.com scrive

Guerra social tra Sabrina Carpenter e la Casa Bianca: il video che ha fatto infuriare l'artista - Un video utilizzato dalla Casa Bianca con una canzone di Sabrina Carpenter ha mandato su tutte le furie l'artista che non aveva dato l'autorizzazione per utilizzare il suo brano. Lo riporta cosmopolitan.com

Sabrina Carpenter si scaglia contro la Casa Bianca - La popstar lamenta l'utilizzo della propria musica da parte del Governo per scopi che non condivide ... Da rockol.it