Jujutsu kaisen stagione 3 anticipa la grande battaglia tra yuji e sukuna

anticipazioni su jujutsu kaisen stagione 3: scene epiche in arrivo. Nuove immagini promozionali rilasciate da Studio MAPPA suggeriscono che la terza stagione di Jujutsu Kaisen potrebbe includere uno dei combattimenti più attesi dai fan. Se da un lato si continua ad attendere la conferma di quanto episodio del manga verrà adattato, dall’altro le immagini si rivelano particolarmente suggestive, offrendo uno sguardo alle scene che potrebbero entrare nella trama televisiva. le immagini promozionali e il loro significato. Recentemente, l’utente GoJover ha condiviso alcune promozioni visive pubblicate da MAPPA, che rappresentano delle color script. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jujutsu kaisen stagione 3 anticipa la grande battaglia tra yuji e sukuna

