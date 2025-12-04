Jujutsu Kaisen scopri il destino di gojo | è morto o vivo

Jumptheshark.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il mistero sulla fine di gojo in jujutsu kaisen. La scomparsa di Satoru Gojo, considerato il messaggio più potente della serie Jujutsu Kaisen, ha suscitato un acceso dibattito tra i fan. Ritenuto l’ indiscusso più forte tra i personaggi, Gojo si è sempre presentato come una figura quasi invincibile, grazie alla sua immensa potenza, alla presenza carismatica e alla fiducia in sé stesso. La sua morte ha rappresentato un momento imprevisto, che ha lasciato molti spettatori e lettori senza risposte chiare, alimentando il sospetto che questa possa essere solo una pausa temporanea nella narrazione. perché la perplessità sulla presunta scomparsa di gojo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

jujutsu kaisen scopri il destino di gojo 232 morto o vivo

© Jumptheshark.it - Jujutsu Kaisen scopri il destino di gojo: è morto o vivo

Argomenti simili trattati di recente

jujutsu kaisen scopri destinoJujutsu Kaisen Modulo: il sequel conferma il destino di due personaggi - Jujutsu Kaisen Modulo è tornato con un nuovo capitolo che ha confermato il destino di due personaggi della serie. Come scrive mangaforever.net

jujutsu kaisen scopri destinoJujutsu Kaisen aveva già rivelato il destino di questo personaggio prima di Modulo - La rivelazione di Modulo sul futuro di Yuji sembra sorprendente, ma l'opera principale aveva già lasciato indizi chiari sul suo destino. Scrive anime.everyeye.it

Jujutsu Kaisen Modulo ha rivelato il destino di due personaggi della serie principale - Tra questi ci sono Nobara Kugisaki e Yuji Itadori, il cui destino non è stato particolarmente roseo. Segnala drcommodore.it

jujutsu kaisen scopri destinoJujutsu Kaisen Modulo 13, spoiler: l'umanità perde il controllo su Tokyo - Nel capitolo 13 di Jujutsu Kaisen Modulo l'equilibrio tra umani e Simuriani salta del tutto, mentre Tokyo diventa il centro di una crisi sempre più oscura. Come scrive anime.everyeye.it

Jujutsu Kaisen: Il destino peggiore di Panda nel nuovo epilogo - Jujutsu Kaisen è ufficialmente tornato con un capitolo speciale ambientato molti anni dopo il finale originale della serie, mostrando il futuro dei suoi protagonisti. mangaforever.net scrive

Jujutsu Kaisen: la nuova SH Figuarts di Yuta Okkotsu scatena l’energia dello Special Grade - Bandai e Tamashii Nations hanno svelato la SH Figuarts dedicata a Yuta Okkotsu, personaggio di Jujutsu Kaisen, attualmente in fase di preordine. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Jujutsu Kaisen Scopri Destino