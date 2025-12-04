Jujutsu Kaisen scopri il destino di gojo | è morto o vivo

il mistero sulla fine di gojo in jujutsu kaisen. La scomparsa di Satoru Gojo, considerato il messaggio più potente della serie Jujutsu Kaisen, ha suscitato un acceso dibattito tra i fan. Ritenuto l’ indiscusso più forte tra i personaggi, Gojo si è sempre presentato come una figura quasi invincibile, grazie alla sua immensa potenza, alla presenza carismatica e alla fiducia in sé stesso. La sua morte ha rappresentato un momento imprevisto, che ha lasciato molti spettatori e lettori senza risposte chiare, alimentando il sospetto che questa possa essere solo una pausa temporanea nella narrazione. perché la perplessità sulla presunta scomparsa di gojo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jujutsu Kaisen scopri il destino di gojo: è morto o vivo

