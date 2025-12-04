JP Morgan Vittorio Rivaroli alla guida dell’ECM per l’Europa

JP Morgan ha annunciato la nomina di Vittorio Rivaroli a responsabile dell’ECM, l’Equity Capital Markets, per l’Europa Continentale. Il manager lavorerà dalla sede di Milano e riporterà direttamente all’Head of ECM per l’area EMEA, Ashish Jhajharia. Rivaroli vanta un lungo percorso in JP Morgan. Dopo il suo ingresso nella società 16 anni fa, ha lavorato a supporto dei clienti in Italia, Grecia e nei Paesi del Nord Europa. Per dieci anni, inoltre, ha lavorato nella sede di Londra. Tra le sue responsabilità ci sarà quella di coordinamento dell’ECM, passando da IPO, aumenti di capitale e operazioni di vario tipo, volte a rafforzare la presenza di JP Morgan sul territorio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - JP Morgan, Vittorio Rivaroli alla guida dell’ECM per l’Europa

