Josep Martinez torna tra i pali dopo l’incidente E’ lui il portiere del futuro per l’Inter? L’analisi

Inter News 24 Josep Martinez ritorna in campo dopo la tragedia di fine ottobre. L’estremo difensore spagnolo ha dato ottime risposte. Cosa aspettarsi. La netta affermazione per 5-1 contro il Venezia consente ai nerazzurri di centrare i quarti di finale di Coppa Italia e, soprattutto, permette a Cristian Chivu di raccogliere segnali importanti da diversi elementi della rosa finora meno utilizzati. In una serata che ha visto la squadra controllare il ritmo fin dall’inizio, alternando qualità e concretezza, l’Inter ha mostrato una profondità sempre più evidente, necessaria per affrontare al meglio una stagione ricca di impegni ravvicinati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Josep Martinez torna tra i pali dopo l’incidente. E’ lui il portiere del futuro per l’Inter? L’analisi

