Josep Martinez torna tra i pali dopo l’incidente E’ lui il portiere del futuro per l’Inter? L’analisi

4 dic 2025

Inter News 24 Josep Martinez ritorna in campo dopo la tragedia di fine ottobre. L’estremo difensore spagnolo ha dato ottime risposte. Cosa aspettarsi. La netta affermazione per 5-1 contro il Venezia consente ai nerazzurri di centrare i quarti di finale di Coppa Italia e, soprattutto, permette a Cristian Chivu di raccogliere segnali importanti da diversi elementi della rosa finora meno utilizzati. In una serata che ha visto la squadra controllare il ritmo fin dall’inizio, alternando qualità e concretezza, l’Inter ha mostrato una profondità sempre più evidente, necessaria per affrontare al meglio una stagione ricca di impegni ravvicinati. 🔗 Leggi su Internews24.com

