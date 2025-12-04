Josep Martinez festeggia sui social il suo ritorno in campo dopo il dramma affrontato | il bellissimo messaggio – FOTO

Inter News 24 Josep Martinez festeggia sui social il suo ritorno in campo dopo il dramma affrontato: il bellissimo messaggio del portiere spagnolo. Josep Martinez è tornato a difendere la porta dell’ Inter nel match di Coppa Italia contro il Venezia. Il tecnico Cristian Chivu ha mantenuto la parola, schierando titolare l’estremo difensore spagnolo non appena questi se l’è sentita di rientrare dopo le vicende extra-campo di fine ottobre. La sua prova è stata giudicata positiva: incolpevole sul gol subito dalla formazione guidata da Giovanni Stroppa (unico vero tiro in porta dei lagunari), l’ex Genoa ha mostrato personalità, al netto di qualche lieve imprecisione in fase di impostazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Josep Martinez festeggia sui social il suo ritorno in campo dopo il dramma affrontato: il bellissimo messaggio – FOTO

