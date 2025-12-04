Josep Martinez | Bella sensazione ora con più forza e motivazione che mai – FOTO

Josep Martinez. Il ritorno tra i pali di Josep Martinez è stato uno dei segnali più significativi della serata di Coppa Italia contro il Venezia. Il portiere dell’ Inter ha disputato la sua prima gara dopo l’episodio extra-campo del 28 ottobre, che aveva portato ad un periodo di gestione delicata. Chivu lo aveva atteso, spiegando pubblicamente che sarebbe tornato titolare non appena se la fosse sentita, e così è stato. La fiducia del tecnico ha trovato risposta in una prestazione solida. Martinez ha mostrato buona reattività e attenzione, pur evidenziando qualche imprecisione nei passaggi e senza responsabilità sul gol subito, unico tiro realmente pericoloso del Venezia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche questi approfondimenti

#JosepMartinez torna in campo dopo l’incidente: “Con più forza e determinazione che mai” Vai su X

Queste le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa per Josep Martinez. Il portiere è tornato in campo oggi dopo mesi difficili #InterVenezia #Martinez - facebook.com Vai su Facebook

INTER - Serata particolare per Josep Martinez: "Bello tornare, con più forza e motivazione che mai" - A poco più di un mese dal tragico incidente che lo aveva suo malgrado visto protagonista, Josep Martinez è tornato ieri sera, in occasione del match di Coppa Italia contro il Venezia, a difendere i pa ... Da napolimagazine.com

J Martinez: “Bella sensazione tornare in campo. Con più forza e motivazione che mai” - Josep Martinez è tornato a difendere i pali della porta dell'Inter e lo ha fatto in Coppa Italia contro il Venezia ... Riporta msn.com

Josep Martinez dopo il ritorno in campo: "Più forza e motivazione che mai" - Un buon test per ritrovare il ritmo e sensazioni per quello che ci aspetta. Come scrive msn.com

Inter, Josep Martinez è tornato ad allenarsi dopo l'incidente - Josep Martinez è tornato ad allenarsi alla Pinetina per cercare di trovare una normalità dopo l’incidente avvenuto martedì 28 ottobre, nel comune di Fenegrò in provincia di Como (dopo essere uscito a ... ilmessaggero.it scrive

Josep Martinez, cosa rischia il portiere dell'Inter? L'indagine per omicidio stradale, la velocità e il racconto dei testimoni - Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez con la sua auto ha travolto e ucciso un anziano in carrozzina elettrica lungo la provinciale 32, a Fenegrò (Como). corriereadriatico.it scrive

Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez: l'incidente, il vivaio del Barcellona, il sogno di sostituire Sommer - Josep Martinez detto Pepo, è arrivato all’Inter nell’estate del 2024, voluto da Simone Inzaghi dopo l’ottima stagione al Genoa, l’unica da titolare fisso in carriera per il portiere spagnolo 27enne, ... corriere.it scrive