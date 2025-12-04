Josep Martinez | Bella sensazione ora con più forza e motivazione che mai – FOTO

Josep Martinez. Il ritorno tra i pali di Josep Martinez è stato uno dei segnali più significativi della serata di Coppa Italia contro il Venezia. Il portiere dell’ Inter ha disputato la sua prima gara dopo l’episodio extra-campo del 28 ottobre, che aveva portato ad un periodo di gestione delicata. Chivu lo aveva atteso, spiegando pubblicamente che sarebbe tornato titolare non appena se la fosse sentita, e così è stato. La fiducia del tecnico ha trovato risposta in una prestazione solida. Martinez ha mostrato buona reattività e attenzione, pur evidenziando qualche imprecisione nei passaggi e senza responsabilità sul gol subito, unico tiro realmente pericoloso del Venezia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

