Joel Edgerton critica le accuse di James Cameron a Netflix | Alcuni hanno la loro chance con lo streaming

Comingsoon.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Protagonista del Train Dreams di Clint Bentley, Joel Edgerton ha criticato con rispetto le dichiarazioni di James Cameron contro Netflix, in particolare in merito ai suoi "trucchi" per concorrere agli Oscar senza credere nel cinema. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

joel edgerton critica le accuse di james cameron a netflix alcuni hanno la loro chance con lo streaming

© Comingsoon.it - Joel Edgerton critica le accuse di James Cameron a Netflix: "Alcuni hanno la loro chance con lo streaming"

Altre letture consigliate

joel edgerton critica accuseNetflix lancia Trigger Point: la nuova serie action con Joel Edgerton arriva da A24 - La piattaforma streaming proporrà nel proprio catalogo un nuovo show con protagonista la star di Black Mass e Zero Dark Thirty. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Joel Edgerton Critica Accuse