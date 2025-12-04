Joe Bastianich si svela | Anche la cucina è un palcoscenico

Nel racconto in stile Broadway di Joe Bastianich, cucina e palcoscenico si intrecciano fino a sovrapporsi. È un gioco di specchi, quello orchestrato dallo chef e imprenditore, che stasera alle 21 porta al Teatro Duse di Bologna la sua storia personale in ‘Money - Il bilancio di una vita’. Le origini da figlio di migranti istriani - sua mamma Lidia è una cuoca e star della tv americana, premiata con due Emmy - il rapporto con il denaro, le luci e le ombre del successo. Nello show, che attraversa Italia e Stati Uniti, sogno e vita vera, l’ex giudice di Masterchef accosta la prosa teatrale alla musica dal vivo, composta da lui stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Joe Bastianich si svela: "Anche la cucina è un palcoscenico"

