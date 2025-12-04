Jodie Foster torna in sala con Vita privata | quando un suicidio non convince più nessuno

Capita che una storia inizi con una parola che dovrebbe chiudere tutto: suicidio. Un referto, un fascicolo, un punto fermo. E invece no. In Vita privata quel punto fermo diventa una crepa, e dentro la crepa scivoliamo noi, insieme a Jodie Foster, seguendo la traiettoria di una dottoressa che rifiuta la scorciatoia più comoda. Non . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Jodie Foster torna in sala con Vita privata: quando un “suicidio” non convince più nessuno

