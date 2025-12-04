Jingle Bell Heist – Rapina a Natale | tra love-story natalizia ed heist-movie – Recensione

La giovane Sophia Martin lavora come commessa ai Grandi Magazzini Sterling, uno dei più lussuosi negozi di Londra, dove sopporta quotidianamente le angherie del proprietario Maxwell Sterling, spregevole magnate che dietro la facciata rispettabile nasconde traffici illeciti. La ragazza si ritrova ad assistere la madre malata di cancro, scoprendo ben presto come il costo delle cure mediche sia per lei insostenibile, anche svolgendo due lavori contemporaneamente. Quando viene a sapere che il prossimo intervento chirurgico non sarà coperto dall’assicurazione sanitaria, Sophia decide di agire e di rubare proprio nel negozio dove è dipendente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

