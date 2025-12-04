Jennifer Lopez tailleur cioccolato e niente sotto | il look rigoroso con tocco sensuale

Dilei.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jennifer Lopez non è identificabile solo negli enormi successi che non smettiamo e non smetteremo mai di canticchiare, nelle coreografie infinite, nel suo fisico statuario, nelle commedie romantiche e nella storia (naufragata) con Ben Affleck. No, perché lei è prima di tutto un’icona: dall’indimenticabile jungle dress di Versace — che poi hanno voluto indossare tutte, e questo già la dice lunga — i look da capogiro sono stati numerosissimi, tutti come messi in fila per nutrire un immaginario archivio fashion personale. L’ultimo, apparentemente sobrio ma in verità ultra sensuale e fortemente carismatico, è stato indossato dalla queen al Women In Entertainment Gala 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it

jennifer lopez tailleur cioccolato e niente sotto il look rigoroso con tocco sensuale

© Dilei.it - Jennifer Lopez, tailleur cioccolato e niente sotto: il look rigoroso con tocco sensuale

Approfondisci con queste news

jennifer lopez tailleur cioccolatoJennifer Lopez, tailleur cioccolato e niente sotto: il look rigoroso con tocco sensuale - Jennifer Lopez è stata l’assoluta protagonista al Women In Entertainment Gala 2025: tutti i dettagli del tailleur cioccolato con scollatura da capogiro. Segnala dilei.it

Jennifer Lopez con il tailleur marrone portato a pelle e il collier Bvlgari Tubogas, così l'officewear diventa sensuale - In occasione del Women In Entertainment Gala 2025, JLo ha dimostrato come indossare il tailleur da mattina a sera ... Segnala vogue.it

Kate Middleton e Jennifer Lopez, due modi di indossare il tailleur - Un grande classico del guardaroba, declinato in modelli diversi e in altrettante varianti monocromatiche: ... Come scrive tgcom24.mediaset.it

Jennifer Lopez irriconoscibile con il tailleur rosso firmato Dior - Una combinazione cromatica d’impatto, interpretata con capi iconici e dettagli sofisticati. Secondo amica.it

Jennifer Lopez col tailleur senza reggiseno: la giacca avvitata rivela la silhouette a clessidra - L'attrice è pronta per l'uscita del suo nuovo film: è la protagonista di Shotgun Wedding (in italiano Un Matrimonio Esplosivo), disponibile su ... Secondo fanpage.it

Jennifer Lopez lancia la tendenza cioccolato sul red carpet - Jennifer Lopez ha abbinato il set firmato Hervé Leger Resort 2022 con un paio di sandali con lacci alti effetto cocco del marchio etico e affordable Femme LA, una clutch animalier in tinta di Tom Ford ... Come scrive iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Jennifer Lopez Tailleur Cioccolato