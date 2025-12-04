Jennifer Lopez tailleur cioccolato e niente sotto | il look rigoroso con tocco sensuale

Jennifer Lopez non è identificabile solo negli enormi successi che non smettiamo e non smetteremo mai di canticchiare, nelle coreografie infinite, nel suo fisico statuario, nelle commedie romantiche e nella storia (naufragata) con Ben Affleck. No, perché lei è prima di tutto un’icona: dall’indimenticabile jungle dress di Versace — che poi hanno voluto indossare tutte, e questo già la dice lunga — i look da capogiro sono stati numerosissimi, tutti come messi in fila per nutrire un immaginario archivio fashion personale. L’ultimo, apparentemente sobrio ma in verità ultra sensuale e fortemente carismatico, è stato indossato dalla queen al Women In Entertainment Gala 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it

