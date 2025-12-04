Jayson Shaw esplode contro un tifoso la sala da biliardo diventa un ring | Ci vediamo fuori

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jayson Shaw, stella inglese del biliardo mondiale, ha dato in escandescenze durante la Mosconi Cup, uno dei massimi eventi che vede sfidarsi il Team Europe contro il Team USA. Alla fine della sua partita, facilmente vinta, è esploso contro un tifoso tra gesti osceni e insulti fino alla minaccia conclusiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

