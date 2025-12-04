Jasmine Paolini | Portare la fiaccola? Emozione incredibile Torneremo a Roma per celebrare il tennis italiano

Una tedofora speciale. Il viaggio della fiaccola olimpica verso Milano Cortina 2026 è appena cominciato, con l’approdo in Italia di uno degli oggetti che rappresenta maggiormente l’olimpismo nel mondo. A prelevare l’oggetto dalla Grecia e portarlo sul suolo del Bel Paese è stata la tennista più famosa a livello italiano, quella Jasmine Paolini che ha provato un’emozione particolare, raccontata così alla stampa: “Portare la torcia è stato un onore, mi sono sentita fortunata perché è un privilegio. Quando è finita la corsa c’è stata un po’ di emozione, questa è stata una giornata incredibile che mi porterò sempre dietro”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini: “Portare la fiaccola? Emozione incredibile. Torneremo a Roma per celebrare il tennis italiano”

