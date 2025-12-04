James Harden scioccato e confuso dalla decisione dei Los Angeles Clippers di separarsi da Chris Paul

2025-12-04 11:02:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: James Harden ha ammesso di essere “scioccato e confuso” nello scoprire che i Los Angeles Clippers si erano separati da Chris Paul. Paul, 40 anni, aveva intenzione di ritirarsi a fine stagione dopo una brillante carriera. L’intenzione era che sarebbe uscito con i Clippers dopo essere rientrato nella franchigia con un contratto di un anno dopo averli rappresentati tra il 2011 e il 2017. Ma il suo futuro a breve termine sembra ora incerto. Paul è tornato a Los Angeles da Atlanta, dove la squadra ha giocato ieri sera contro gli Hawks, una partita vinta 115-92 ottenendo una serie di cinque sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Justcalcio.com