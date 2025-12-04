Jake La Furia insieme a Rita De Crescenzo | il balletto diventa virale sui social - VIDEO

Sui social sta diventando virale un video pubblicato da Rita De Crescenzo. La tiktoker napoletana ha pubblicato alcune immagini mentre era in compagnia di alcuni amici tra i quale il rapper Jake La Furia. Ricordiamo che il rapper, questa sera, sarà impegnato in piazza del Plebiscito per la finale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Jake La Furia insieme a Rita De Crescenzo: il balletto diventa virale sui social - VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

JAKE LA FURIA A STILETV #stiletv #interviste #xfactor #jakelafuria? - facebook.com Vai su Facebook

Jake La Furia insieme a Rita De Crescenzo: il balletto diventa virale sui social - VIDEO - La tiktoker napoletana ha pubblicato alcune immagini mentre era in compagnia di alcuni amici tra i quale il rapper Jake La Fu ... Come scrive napolitoday.it

“X Factor è stato assurdo, Jake La Furia come un padre mi ha consigliato a non dire sempre sì. Non ho giocato a calcetto per non ammalarmi e rovinare le esibizioni. Chi ... - Il giovane cantante veneto parla della sua esperienza nel talent show e del rapporto con Jake La Furia: "È stato come un fratello maggiore" ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Jake La Furia: «Con la droga forse non avrei mai smesso, ho avuto seri problemi con la polizia e ora sono pulito come un bambino. I miei figli mi hanno aggiustato» - Siamo arrivati ormai al terzo live e questa sera, 7 novembre, la puntata sarà a tema dance e per l’occasione i giudici con le loro ... Secondo corriereadriatico.it

Jake La Furia: «La droga? Non avrei mai smesso, ma ho avuto seri problemi con la polizia. I figli mi hanno aggiustato» - Siamo arrivati ormai al terzo live e questa sera, 7 novembre, la puntata sarà a tema dance e per l’occasione i giudici con le loro ... Lo riporta ilmessaggero.it

Chi è Francamente di X Factor 2024, la cantante eliminata a sorpresa in squadra con Jake La Furia - La giovane cantautrice, eliminata a sorpresa a X Factor 2024, ha stupito tutti con il suo talento e la sua personalità. Si legge su affaritaliani.it