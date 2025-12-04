Jakala al ‘Digital Coffee’ focus su ruolo strategico dell’Ai in azienda

Jakala chiude l’anno con un Digital Coffee dedicato al ruolo strategico dell’Intelligenza Artificiale in azienda. L’evento conclusivo del ciclo dei Digital Coffee, il format di incontri che, lungo tutto il 2025, ha analizzato le traiettorie della trasformazione digitale nei principali settori dell’economia, si è tenuto presso la sede milanese di Jakala, Palazzo Mellerio. Dopo sei edizioni dedicate a temi verticali – pianificazione media, largo consumo, energia, automotive, lusso, privacy – l’appuntamento finale ha composto una visione d’insieme, concentrandosi sul tema più trasversale e strategico: il valore di un modello di Intelligenza Artificiale realmente industrializzato, scalabile e capace di generare impatto sul business. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Jakala, al ‘Digital Coffee’ focus su ruolo strategico dell’Ai in azienda

