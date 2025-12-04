Jafar Panahi torna in Iran dopo la condanna in patria e la stagione dei premi

Jafar Panahi: una figura di rilievo nel cinema iraniano sotto il segno delle contraddizioni e della resilience. Nel panorama cinematografico internazionale, il nome di Jafar Panahi si distingue per il suo straordinario contributo artistico e per la tenace volontà di continuare a realizzare opere nonostante le restrizioni imposte dal suo Paese. Dopo aver ricevuto una nuova condanna in Iran, il regista conferma la propria intenzione di fare ritorno nel suo paese una volta conclusa la campagna promozionale del suo ultimo film in vista degli Oscar. La vicenda di Panahi riflette le sfide di un cineasta che, pur essendo soggetto a limitazioni e sanzioni, continua a esercitare la propria professione con determinazione.

Altri contenuti sullo stesso argomento

