Jafar Panahi parla della sua condanna | So che i miei film non piacciono al governo

Il vincitore di Cannes Jafar Panahi ha parlato della sua recente condanna in carcere in Iran durante un intervento al Marrakech Film Festival in Marocco, affermando che ha intenzione di tornare nel suo Paese non appena avrà concluso la sua campagna per l’Oscar con “Un semplice incidente”. “ Ho un solo passaporto “, ha detto Panahi. “ Questo è il passaporto del mio Paese e desidero tenerlo “. Lunedì, Panahi, i cui film lo hanno ripetutamente messo nei guai con la Repubblica Islamica, è stato condannato a un anno di carcere in Iran, con l’accusa di “attività di propaganda” contro lo Stato. L’avvocato di Panahi, Mostafa Nili, ha affermato che la condanna include un divieto di viaggio di due anni e il divieto per Panahi di appartenere a qualsiasi gruppo politico o sociale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Jafar Panahi parla della sua condanna: “So che i miei film non piacciono al governo”

