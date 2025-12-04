Italia tredici marchi del lusso coinvolti in un’inchiesta sul caporalato

Tredici grandi marchi del lusso, tra cui Gucci, Versace e Yves Saint Laurent, sono sospettati di aver fatto ricorso a subappaltatori che sfruttavano lavoratori cinesi, secondo una richiesta emessa il 3 dicembre dalla giustizia italiana. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Italia, tredici marchi del lusso coinvolti in un’inchiesta sul caporalato

