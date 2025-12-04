Italia sott’acqua e pericolo fulmini | scuole chiuse e regioni ad alto rischio ecco quali sono

Oggi, giovedì 4 dicembre, l’Italia è ancora sotto l’effetto di condizioni meteorologiche difficili. Le regioni del Sud stanno vivendo ore complicate a causa di temporali violenti, piogge abbondanti e raffiche di vento molto forti. La causa di questo peggioramento del tempo è una depressione atmosferica (una zona di bassa pressione che porta brutto tempo) che si trova sul Mar Ionio e si sta spostando verso i Balcani. Questo sistema meteorologico sta provocando precipitazioni intense soprattutto su Calabria, Basilicata e Puglia, con fenomeni che si stanno estendendo anche verso la Campania orientale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Italia sott’acqua e pericolo fulmini: scuole chiuse e regioni ad alto rischio, ecco quali sono

Contenuti che potrebbero interessarti

Meteo: Prossimi Giorni, mezza Italia sotto l'acqua. Le Previsioni da qui al Fine Settimana - facebook.com Vai su Facebook

Fulmini sulla spiaggia, aumentano i feriti in Italia: uno è gravissimo. I 6 consigli per ridurre il rischio di essere colpiti - Una giornata estiva si è trasformata in momento di paura lungo le coste italiane, dove improvvisi temporali hanno colpito bagnanti e diportisti, lasciando dietro di sé feriti e apprensione. Si legge su corriereadriatico.it

Oltre un milione di fulmini sull'Italia, ma meno morti. Ecco come proteggersi - Sono oltre 1 milione i fulmini che si abbattono ogni anno sull'Italia uccidendo in media 20 persone all'anno, con il numero di vittime che negli ultimi anni è in calo. ansa.it scrive

Fulmini sulla spiaggia, aumentano i feriti in Italia: uno è gravissimo. I 6 consigli per ridurre il rischio di essere colpiti - Secondo le prime ricostruzioni, i fulmini hanno colpito a poca distanza dalla riva, causando lievi effetti elettrici su alcuni bagnanti Una giornata estiva si è trasformata in momento di paura lungo ... Come scrive leggo.it

Maltempo sull’Italia: tromba d’aria in Toscana, frane e fulmini in Trentino, oggi allerta meteo in 4 regioni - Violento maltempo sul Nord e Centro Italia: tromba d’aria in Versilia, alberi caduti a Viareggio e nave alla deriva nel porto di Livorno. Lo riporta fanpage.it

Come proteggersi dai fulmini durante una tempesta? - L’Italia non è fra i luoghi al mondo più martoriati dalle scariche, che cadono con maggior frequenza nelle aree tropicali dove temporali ed eventi meteo sono più spesso estremi; tuttavia con il ... Lo riporta corriere.it

Meteo: Fulmini sempre più frequenti in Italia; come si formano e il ruolo del Riscaldamento Globale - Tra i fenomeni meteo più pericolosi durante un temporale troviamo i fulmini: essi vengono definiti come una scarica elettrica di grandi dimensioni che si instaura fra due corpi con elevata differenza ... Lo riporta ilmeteo.it