Una mattina del dicembre 2022 il postino ha suonato in un appartamento di Centocelle (Roma), con una lettera dal Quirinale. Edwige Pezzulli, astrofisica precaria, era convocata dal presidente Sergio Mattarella perché, a 34 anni, sarebbe diventata Cavaliere della Repubblica per via del suo eccellente lavoro di divulgatrice. Meno di tre anni dopo, invece, nessuna lettera è arrivata per comunicare a Pezzulli che sarebbe rimasta senza lavoro dal giorno dopo: il suo “contratto” infatti, cioè l’assegno di ricerca, anomalia tutta italiana (e tutta accademica) che prevede un fisso mensile senza orari, contributi, malattia, ferie, riposi, non prevede neppure che debba essere comunicato il mancato rinnovo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Italia, ricerca anno zero: in 15.000 senza contratto. E non ti salvi neppure se ti ha premiato il presidente Mattarella