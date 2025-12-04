Italia la Nazionale affronterà l’Irlanda del Nord alla New Balance Arena di Bergamo – UFFICIALE

L’Italia torna a Bergamo per una sfida decisiva verso il Mondiale. La Nazionale imbattuta nello stadio orobico affronta l’Irlanda del Nord Sei mesi dopo la convincente goleada per 5-0 ottenuta contro l’Estonia nel settembre scorso, in occasione del debutto di Gennaro Gattuso come Commissario tecnico, l’Italia si prepara a tornare allo Stadio di Bergamo. L’impianto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, la Nazionale affronterà l’Irlanda del Nord alla New Balance Arena di Bergamo – UFFICIALE

? Ai play-off l'Italia pesca l'Irlanda del Nord con cui si sfiderà il 26 marzo in casa. La vincente affronterà fuori casa il 31 marzo una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. #FIFAWorldCup #Nazionale #Azzurri #VivoAzz Vai su X

Nazionale, l'Italia in difesa: la tradizione è ribaltata, non ci sono più difensori-marcatori - DEBRECEN C’erano una volta i vari Cannavaro, Nesta, Maldini, e nel recente passato Barzagli, Bonucci, Chiellini. ilmessaggero.it scrive

Italia-Israele, Gattuso: "In Nazionale vivo il mio sogno, come stare a casa". VIDEO - Ecco l'obiettivo dell'Italia, seconda forza del gruppo I alle spalle della quasi irraggiungibile Norvegia. Da sport.sky.it

Italia al Mondiale se... Cosa devono fare gli azzurri per qualificarsi: il calendario - L’Italia ha rischiato, ma contro Israele è arrivata una vittoria fondamentale. Riporta gazzetta.it

Azzurra, presentata dalla Figc la nuova maglia della Nazionale italiana di calcio - Adidas e Figc hanno svelato oggi il nuovo home kit della Nazionale Italiana di calcio per i prossimi impegni internazionali. Segnala tg24.sky.it

Nel caso in cui, eventualmente, alla fine, l’Italia dovesse andare ai Mondiali di calcio, questa sarebbe la maglia - Il 5 novembre Adidas e FIGC, la federazione calcistica italiana, hanno presentato la nuova maglia della Nazionale italiana di calcio. Scrive ilpost.it

"Andate a lavorare", "Veniamo a Coverciano": chi sono gli Ultras Italia che contestano la Nazionale - Cori in ricordo di Gabriele Sandri, l'ultras ucciso nel 2007 in autogrill da un colpo di pistola sparato da un agente, quelli a sostegno dei tifosi "daspati" a Euro 2024 e della Sebastiani Rieti, che ... Segnala gazzetta.it