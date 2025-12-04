Italia Irlanda del Nord ufficiale la sede dei playoff per i Mondiali 2026 | dove si giocherà la sfida degli azzurri

Italia Irlanda del Nord, è stata ufficializzata la sede dei playoff per i Mondiali 2026: dove si giocherà la sfida degli azzurri di Gattuso. La strada verso il Mondiale 2026 passa dalla Lombardia. La FIGC ha sciolto le riserve: sarà la New Balance Arena di Bergamo a ospitare la semifinale dei playoff che vedrà l’Italia opposta all’Irlanda del Nord. L’appuntamento da dentro o fuori è fissato per giovedì 26 marzo, con calcio d’inizio alle ore 20:45. Una scelta che unisce scaramanzia e logistica, puntando su un impianto dove gli Azzurri non hanno mai conosciuto la sconfitta. Bergamo, il fortino di Gattuso: 4 precedenti, zero sconfitte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

