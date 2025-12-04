Italia Irlanda del Nord svelata la sede dei playoff per i Mondiali 2026 | ecco dove si giocherà la semifinale! Ufficiale

La strada verso il Mondiale 2026 passa ufficialmente dalla Lombardia. La FIGC ha sciolto le riserve e ha scelto il teatro per la notte più importante dell'anno: sarà la New Balance Arena di Bergamo a ospitare la semifinale dei playoff che vedrà l'Italia opposta all'Irlanda del Nord. L'appuntamento da "dentro o fuori" è fissato per giovedì 26 marzo, con calcio d'inizio alle ore 20:45. Una decisione strategica che unisce logistica e scaramanzia, puntando su un impianto moderno dove gli Azzurri vantano una tradizione immacolata e ricordi dolcissimi.

