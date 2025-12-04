Italia-Irlanda del Nord si giocherà a Bergamo
È ufficiale: sarà Bergamo a ospitare Italia-Irlanda del Nord, prima (e si spera non ultima) gara della Nazionale nei playoff europei che decreteranno le ultime qualificate ai Mondiali di Usa, Canada e Messico 2026. La partita, che vedrà gli Azzurri giocare in casa, è in programma il 26 marzo, con calcio d’inizio alle 20:45. In caso di successo, il 31 marzo l’Italia affronterà in trasferta la vincente di Galles-Bosnia ed Erzegovina. LEGGI ANCHE: Italia ai playoff per il Mondiale 2026, un sistema di qualificazione troppo iniquo I precedenti a Bergamo e quelli con l’Irlanda del Nord. L’Italia è imbattuta a Bergamo, dove ha giocato in quattro occasioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
