L’ultima novità, in ordine di tempo, riguarda l’introduzione del volo intercontinentale diretto tra Roma Fiumicino e Houston, negli Stati Uniti. "La nuova destinazione, che sarà operativa da maggio, si inserisce in un più ampio percorso di crescita sui mercati internazionali, che culminerà con l’ingresso di Ita Airways in Star Alliance, previsto per il 2026, nell’ambito dell’integrazione nel Gruppo Lufthansa", precisa Joerg Eberhart, ad e direttore generale di Ita Airways, da circa un anno al timone della compagnia oggi protagonista di un piano di sviluppo e di investimenti. Sul fronte della sostenibilità – per ridurre grazie ad aerei di nuova generazione il consumo di carburante tra il 20 e il 25 per cento e abbattere le emissioni di CO2 – e del miglioramento dei servizi per i passeggeri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ita Airways vede il pareggio: "Decollo riuscito, saliamo in quota"

