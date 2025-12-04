IT-Wallet compie un anno su IO | numeri in crescita novità in arrivo e un servizio in più

Tuttoandroid.net | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diamo uno sguardo a come è cresciuto IT-Wallet nell'app IO durante il primo anno e scopriamo le novità in arrivo nel prossimo futuro L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

it wallet compie un anno su io numeri in crescita novit224 in arrivo e un servizio in pi249

© Tuttoandroid.net - IT-Wallet compie un anno su IO: numeri in crescita, novità in arrivo e un servizio in più

Altri contenuti sullo stesso argomento

it wallet compie annoUn anno di IT-Wallet nell'app IO: è tempo del primo bilancio - Wallet nell'app IO compie un anno: un bilancio, aspettando i nuovi documenti in arrivo nell'applicazione. Come scrive punto-informatico.it

IT-Wallet cresce: 11,5 milioni di documenti caricati sull'app IO - Wallet nell'app IO raggiunge i 6,9 milioni di attivazioni e i 11,5 milioni di documenti caricati. Si legge su punto-informatico.it

It-Wallet, sì del Garante per la Privacy alla sperimentazione - Parere favorevole del Garante privacy su due schemi di decreto della presidenza del Consiglio dei ministri relativi al Sistema di portafoglio digitale italiano (It- Si legge su ansa.it

IT-Wallet al via: il Garante Privacy approva la sperimentazione del portafoglio digitale in Italia - Passo avanti nel percorso verso la digitalizzazione dei documenti personali in Italia. panorama.it scrive

Cerca Video su questo argomento: It Wallet Compie Anno