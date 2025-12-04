Israele ucciso Abu Shabab da clan rivali leader della milizia anti Hamas alleata prima all’Isis poi a Tel Aviv saccheggiava convogli di aiuti

È morto in un ospedale israeliano Abu Shabab a causa di ferite gravi riportate durante uno scontro con clan rivali. Il leader della milizia anti Hamas, alleata prima all’Isis e poi a Tel Aviv, saccheggiava convogli di aiuti destinati al popolo palestinese È morto in un ospedale israeliano Yas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

