Israele ucciso Abu Shabab da clan rivali leader della milizia anti Hamas alleata prima all’Isis poi a Tel Aviv saccheggiava convogli di aiuti
È morto in un ospedale israeliano Abu Shabab a causa di ferite gravi riportate durante uno scontro con clan rivali. Il leader della milizia anti Hamas, alleata prima all’Isis e poi a Tel Aviv, saccheggiava convogli di aiuti destinati al popolo palestinese È morto in un ospedale israeliano Yas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un attacco aereo israeliano su Khan Younis ha ucciso cinque persone e ne ha ferite 32. L'Idf ha attuato una rappresaglia per un precedente attacco di Hamas che ha ferito cinque soldati israeliani. Israele ha dichiarato di voler aprire il valico di Rafah per far us - facebook.com Vai su Facebook
Dal 9 ottobre, dal giorno cioè del cessate il fuoco, #Israele ha ucciso oltre 320 palestinesi tra i quali oltre 130 minorenni. Il #Genocidio non è finito. #Gaza Vai su X
Ucciso a Gaza il leader della milizia anti-Hamas Yasser Abu Shabab - Trasportato in Israele dopo uno 'scontro interno' nella Striscia meridionale; guidava una tribù beduina a Rafah accusata di collaborazionismo e di saccheggi ... Da laregione.ch
Israele bombarda il Libano. Morto a Gaza Abu Shabab capo della milizia anti-Hamas - Condizioni peggiorate dall'inizio della guerra a Gaza" Le condizioni dei prigionieri di sicurezza pale ... Scrive msn.com
Media, ucciso a Gaza il leader della milizia anti-Hamas - Hamas Yasser Abu Shabab è stato ucciso in quello che è stato descritto come uno "scontro interno" nella ... Riporta ansa.it
Leader jihadista ucciso in un raid. La risposta: razzi su Israele - Una pioggia di razzi è caduta su Israele, anche su Tel Aviv, dopo che, con un'operazione congiunta dell'esercito israeliano e della sicurezza ... Segnala avvenire.it