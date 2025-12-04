Israele parteciperà a Eurovision 2026 | Spagna Irlanda e Paesi Bassi annunciano il ritiro

Dopo la conferma di Israele per l'Eurovision Song Contest 2026, Spagna, Irlanda e Paesi Bassi hanno annunciato il loro ritiro dalla competizione. La finale non sarà trasmessa sui canali televisivi nazionali: i comunicati e le motivazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

