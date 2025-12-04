Israele parteciperà a Eurovision 2026 4 Paesi lo boicotteranno

Israele parteciperà all'Eurovision 2026. Lo ha stabilito l'Unione di radiodiffusione europea (Ebu) durante l'Assemblea generale che si è svolta a Ginevra. Immediate le reazioni di alcuni Paesi che contestano da tempo la partecipazione di Israele alla competizione canora europea prevista a Vienna dal 12 al 16 maggio prossimi. Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna hanno annunciato che nessun loro rappresentante parteciperà all'Eurovision in segno di protesta per l'operazione militare condotta da Israele a Gaza dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Plauso del presidente di Israele, Isaac Herzog, dopo l'annuncio di Ebu. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Israele parteciperà a Eurovision 2026, 4 Paesi lo boicotteranno

