Israele partecipa all' Eurovision Spagna Irlanda Olanda e Slovenia lo boicottano

La decisione di non partecipare alla prossima edizione dell'evento è stata annunciata dalle rispettive aziende radiotelevisive spiegando che è in protesta con le azioni militari israeliane a Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele partecipa all'Eurovision, "Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia lo boicottano"

