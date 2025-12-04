Israele giornalista palestinese denuncia | Io detenuto per 20 mesi in carceri israeliane stuprato torturato e sottoposto a elettro-choc

Il giornalista denuncia stupri, torture e abusi sistematici nel carcere israeliano di Sde Teiman, riaccendendo le richieste di un’indagine internazionale per crimini di guerra Un giornalista palestinese, che ha preferito restare anonimo, ha denunciato la sua esperienza nelle carceri israelian. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, giornalista palestinese denuncia: "Io detenuto per 20 mesi in carceri israeliane, stuprato, torturato e sottoposto a elettro-choc"

