Al Senato è scoppiata una polemica interna al Pd sul disegno di legge contro l’antisemitismo presentato da Graziano Delrio e firmato da altri 10 senatori dem (tra cui Malpezzi, Casini, Zampa). Il capogruppo Francesco Boccia ha preso le distanze: "Non è la posizione del gruppo né del partito, è un’iniziativa personale di Delrio a titolo personale". Il testo adotta la definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), già recepita dall’UE nel 2017 e dal governo italiano nel 2020. Critiche dure sono arrivate da Angelo Bonelli (Avs), secondo cui questa definizione equiparerebbe alla fine l’antisemitismo a qualsiasi critica radicale allo Stato di Israele, rischiando di limitare la libertà di espressione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Israele, Delrio fa schiantare il Pd: 10 firme e scoppia il finimondo