Israele bombarda le tende degli sfollati a Gaza | uccisi sette civili tra loro due bambini di 8 e 10 anni

Sette palestinesi, tra cui due bambini, sono stati uccisi in nuovi bombardamenti israeliani a Gaza, nonostante il cessate il fuoco. Colpito il campo di al-Mawasi, dove un incendio ha divorato le tende. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Israele bombarda e accusa: Hamas sta preparando attacchi come quelli del 7 ottobre del 2023. Trump sostiene i nuovi raid. Ma c’è qualcuno che vuole la pace nella Striscia? - facebook.com Vai su Facebook

Da Gaza al Libano Israele bombarda in Libano un campo profughi di palestinesi. 14 le vittime del nuovo attacco, tra queste due bambini raggiunti dalle bombe durante una partita di pallone Umberto De Giovannangeli, l’Unità Vai su X

Israele bombarda le tende degli sfollati a Gaza: uccisi sette civili, tra loro due bambini di 8 e 10 anni - Sette palestinesi, tra cui due bambini, sono stati uccisi in nuovi bombardamenti israeliani a Gaza, nonostante il cessate il fuoco ... Da fanpage.it

Missili israeliani sulle tende degli sfollati, almeno 6 morti inclusi 2 bambini - Israele ha bombardato un campo profughi a Khan Younis, è un'altra strage. Da msn.com

Israele: «Gaza? Nessun possibilità di una tregua temporanea». Ucciso il portavoce del braccio armato di Hamas. Spari Idf su tende degli sfollati, morto un bimbo - Un bambino palestinese è rimasto ucciso e diversi altri sono stati feriti, alcuni in modo grave, dopo che l'esercito israeliane ha aperto il fuoco sulle tende degli sfollati vicino alla città di ... Si legge su leggo.it

Video. Palestinesi sfollati vivono in tende in uno stadio bombardato di Gaza City - Nuove riprese rilasciate dall'agenzia di stampa palestinese Wafa mostrano famiglie che vivono in tende all'interno di uno stadio di calcio danneggiato a Gaza City, in mezzo ai continui attacchi aerei ... Scrive it.euronews.com

Video. Attacco aereo distrugge tende a Gaza, Israele prepara nuova operazione - Attacchi aerei israeliani hanno colpito Gaza centrale giovedì mattina presto, distruggendo un campo per famiglie sfollate vicino all'ospedale Al- Riporta it.euronews.com

Attacchi su Gaza City, colpita un'area con le tende per gli sfollati - Palestinesi ispezionano i danni e piangono i loro cari uccisi in uno degli ultimi attacchi aerei israeliani che ha colpito un'area vicino a una scuola trasformata in un ... Segnala quotidiano.net