La comunità internazionale continua a parlare di “tregua” e di “processo di pace” ma, la realtà è un’altra: solo a novembre 2144 attacchi israeliani contro palestinesi tra sparatorie, demolizioni, sequestri e atti vandalici In un solo mese, novembre, i palestinesi in Cisgiordania hanno subito. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, “a Gaza c'è la pace" MA solo a novembre 2144 attacchi israeliani contro palestinesi tra sparatorie, demolizioni, sequestri e atti vandalici

