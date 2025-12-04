Israele a Eurovision 4 Paesi disertano

Servizitelevideo.rai.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

20.47 Le emittenti televisive pubbliche che fanno parte dell'European Broadcasting Union (EBU), hanno deciso di far partecipare Israele alla competizione Eurovision Song Contest.Dopo l'annuncio Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia hanno detto che boicotteranno la prossima edizione che si terrà a Vienna a maggio del 2026. Immediata la reazione del presidente israeliano Herzog: "Israele merita di essere rappresentato su ogni palcoscenico del mondo e mi impegno pienamente e attivamente per questo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

