Israele a Eurovision 4 Paesi disertano

20.47 Le emittenti televisive pubbliche che fanno parte dell'European Broadcasting Union (EBU), hanno deciso di far partecipare Israele alla competizione Eurovision Song Contest.Dopo l'annuncio Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia hanno detto che boicotteranno la prossima edizione che si terrà a Vienna a maggio del 2026. Immediata la reazione del presidente israeliano Herzog: "Israele merita di essere rappresentato su ogni palcoscenico del mondo e mi impegno pienamente e attivamente per questo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

