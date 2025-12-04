Isernia rubano profumi nascondendoli nel passeggino 2 donne espulse per 3 anni dalla città
Due donne romene fermate per furto in una profumeria di Isernia: recuperata la refurtiva, allontanate dalla provincia per tre anni.
Isernia, rubano profumi nascondendoli nel passeggino, 2 donne espulse per 3 anni dalla città - Due donne romene fermate per furto in una profumeria di Isernia: recuperata la refurtiva, allontanate dalla provincia per tre anni.