Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Inchiesta frode UE, Federica Mogherini si dimette imolaoggi.it
Napoli, per giugno spunta l’idea Giovane dal Verona: c’è la concorrenza dell’Inter (Moretto) ilnapolista.it
Zona industriale, chiusura temporanea della via Angelo Aiello per lavori infrastrutturali a cura di Rfi cataniatoday.it
Piumino 100 grammi donna, i migliori modelli del 2025 vanityfair.it
Accompagnato in comunità il minorenne accusato dell’accoltellamento di Afragola puntomagazine.it
DC conferma il design ufficiale di Livewire per il aspetto di Batman jumptheshark.it
Inchiesta Ue, Mogherini si dimette dalla direzione del Collegio d’Europa. Secondo fonti vicine agli inquirenti l’indagine potrebbe allargarsi
Dopo l’ambasciatore Stefano Sannino, anche Federica Morgherini si è dimessa giovedì dal ruolo di re... ► lanotiziagiornale.it
Frank dice ai giocatori di essere “coraggiosi”
2025-12-04 18:34:00 Breaking news: Thomas Frank ha definito la visita dell’ex squadra del Brentfor... ► justcalcio.com
Al via l’edizione di Più libri più liberi 2025
Più libri più liberi 4-8 dicembre, La Nuvola – Roma Al via la Fiera Nazionale della Piccola e Media... ► romadailynews.it
“L’interesse delle generazioni future” è finalmente un obbligo legislativo, Pisani (CNG): con la Valutazione d’Impatto Generazionale norme sostenibili per i giovani
“Le leggi della Repubblica promuovono l’equità intergenerazionale anche nell’interesse delle generaz... ► gazzettadelsud.it
“Pronta una proposta per dare più peso ai piccoli produttori”. Il Consorzio del Lambrusco risponde e (ri)apre ai Custodi
In vista delle grandi sfide del momento, riparte il dialogo tra l’ente presieduto da Claudio Biondi ... ► gamberorosso.it
Un professore 3 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
Un professore 3 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata Un professore 3 va in onda in ... ► tpi.it
Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 dicembre 2025
Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 dicembre 2025 Questa sera, giovedì 4 dicembre ... ► tpi.it
Zelensky e Bruxelles sotto accusa per corruzione, mentre Mosca dice niet alla pace
L'articolo Zelensky e Bruxelles sotto accusa per corruzione, mentre Mosca dice niet alla pace pro... ► linkiesta.it
Nuovo metodo dimagrante: la rivoluzione parte da qui
Nuovo metodo dimagrante: la rivoluzione parte da qui Lo Studio Estetico MV5 celebra vent’anni di at... ► bollicinevip.com
? Can Yaman è Tornato Single: La Fine della Relazione con Sara Bluma
L’attore turco Can Yaman è di nuovo single, secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna. ... ► lawebstar.it
Napoli a pezzi per il big match con la Juve: ecco chi giocherà a centrocampo
Di Lorenzo e Olivera saranno schierati larghi, con Elmas e McTominay in mezzo. Ci sarebbe anche Verg... ► gazzetta.it
“L’hanno dimenticato acceso in ospedale”. Italia, morta in modo atroce: errore sconcertante
Una donna di 81 anni è deceduta il 4 dicembre presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Fateb... ► tvzap.it
TFA nei cereali per la colazione: sostanza chimica “eterna” rilevata a livelli elevati secondo PAN Europe
Un nuovo studio del PAN Europe rileva alti livelli di acido trifluoroacetico (TFA) in tutti i cerea... ► fanpage.it
Traffico Lazio del 04 12 2025 ore 17:30
luce verde Lazio Bentrovati intenso il traffico sulla rete viaria laziale soprattutto intorno a Rom... ► romadailynews.it
Murales Maradona, il Comune di Napoli: “Numerose sollecitazioni ma non è stato presentato alcun progetto”
Tempo di lettura: 2 minuti In merito alla questione relativa all’area del murales dedicat... ► anteprima24.it
Milano Cortina 2026, Fiamma Olimpica consegnata all’Italia: cresce l’attesa per la tappa nel Sannio
Tempo di lettura: 2 minutiCon una cerimonia solenne che si è svolta ad Atene, presso lo Stadio Pa... ► anteprima24.it
Palloncini bianchi ai funerali di Christian, vittima di incidente al circo nel “globo della morte”
I funerali dello stuntman 26enne deceduto nell'incidente all'Imperial Royal Circus di Sant'Anastasi... ► fanpage.it
Uomini e Donne, Sossio Aruta e l’attuale rapporto con Ursula Bennardo: le rivelazioni
Sossio Aruta è ripartito dopo Uomini e Donne e la separazione da Ursula Bennardo. Lo ha raccontato ... ► anticipazionitv.it
Bologna Parma, le formazioni ufficiali
Il Bologna, detentore del titolo, sfida il Parma nel derby emiliano di Coppa Italia. Italiano scegl... ► gbt-magazine.com
Musica live alle Cantine de l'Arena: tutti i concerti nel mese di dicembre
Il clima natalizio di tutti gli anni non ci lascia indifferenti. Gli addobbi colorati, i mercatini... ► veronasera.it
Cosa c’è dietro la concentrazione di navi cinesi nel Pacifico
La Cina ha dispiegato un numero senza precedenti di navi della Marina e della Guardia costiera in u... ► formiche.net
Marco Mengoni, nel live di Bruxelles il nuovo brano in inglese “Coming Home”
(askanews) – Marco Mengoni si è esibito a Bruxelles, alla Forest National Arena, una delle tappe de... ► amica.it
I tatuaggi restano nei linfonodi per anni: infiammazione e difese più deboli, cosa rivela il nuovo studio
Pigmenti nel sistema linfatico: non restano solo nella pelle I tatuaggi non si fermano al derma.... ► notizieaudaci.it
DC conferma il design ufficiale di Livewire per il aspetto di Batman
Le recenti espansioni dell’universo DC portano alla luce nuove interpretazioni e ritratti dei perso... ► jumptheshark.it
Ucraina, Tajani: “Politica estera è competenza di presidente del Consiglio e ministro degli Esteri”
Dopo il rinvio del decreto per gli aiuti militari all’Ucraina, che sarebbe stato posticipato per vo... ► lapresse.it
RAI1: a l’Eredità Marcello Memoli è il primo supercampione di questa stagione
RAI1: A L’EREDITÀ MARCELLO MEMOLI È IL PRIMO SUPERCAMPIONE DI QUESTA STAGIONE Marcello Memoli è il ... ► romadailynews.it
Cos’è CyberBridge, il nuovo ponte digitale tra Italia e Africa
Il 3 dicembre 2025 la Med-Or Italian Foundation, insieme all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazional... ► formiche.net
Calciomercato Inter, ci sarà un’uscita. Moretto: “Il club lavora alla sua partenza”
Calciomercato Inter. L’Inter ha già avviato i lavori in vista della prossima stagione per rinforzar... ► ilnerazzurro.it
In Italia calano gli ascolti di Netflix, dal 27 al 25%, e Prime Video si consolida in vetta alla classifica 2025 con il 26% del mercato
Come certificano i dati di JustWatch relativi ai consumi svod (video on demand con abbonamento) in... ► ilgiornaleditalia.it
Catania, al funerale i parenti aprono la bara ma dentro c’è uno sconosciuto: lo scambio di persona in ospedale
Famigliari e amici erano riuniti a casa del defunto per la veglia funebre, ma quando il coperchio d... ► tpi.it
Modena Capitale del Volontariato 2026, a Palermo il passaggio di testimone
Modena diventa ufficialmente Capitale italiana del Volontariato 2026. Sabato 6 dicembre, alle ore ... ► modenatoday.it
Indossare il Denim al Lavoro con Eleganza e Stile? Si può … seguendo questi consigli di MondoUomo.it
In questo articolo, esploriamo le regole fondamentali su come indossare il denim al lavoro e sembra... ► mondou.it
Homeschooling, in Italia migliaia di famiglie lo scelgono. Una mamma: “I miei figli studiano a casa per essere davvero liberi. I programmi restino ancorati al passato e spesso non vadano oltre la seconda guerra mondiale”
L’educazione parentale registra in Italia un incremento costante. I dati disponibili indicano che g... ► orizzontescuola.it
Umberto Tozzi – La Grande Festa: tutto quello che c’è da sapere
Umberto Tozzi – La Grande Festa: anticipazioni, ospiti, come donare e streaming Questa sera, gioved... ► tpi.it
Sergio Bonelli Editore presenta “SENZANIMA. TRADIMENTO”
Arriverà il 5 dicembre in libreria e fumetteria TRADIMENTO, il nuovo capitolo della fortunata serie... ► nerdpool.it
Accompagnato in comunità il minorenne accusato dell’accoltellamento di Afragola
Minorenne di Afragola collocato in comunità: gravemente indiziato dell’accoltellamento di un 19enne... ► puntomagazine.it
Passaggio al Bosco a “Più libri più liberi”, Giuli: "Si può contestare ma censura non è risposta"
“Il sindaco di Roma assente? Ha fatto la sua scelta, io la penso come i padroni di casa dell’Aie e ... ► lapresse.it
Andreea non va a scuola e scompare, appello per la 15enne a Catania: “Nessun episodio particolare”
La studentessa liceale è sparita nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 dicembre, dopo aver saltato la... ► fanpage.it
Lo ha chiamato Modric, l’ex compagno di squadra è pronto a dire sì al Milan
L’attenzione in casa Milan, come per molte altre squadre, è rivolta al calciomercato invernale e a ... ► tvplay.it
Un professore 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
Un professore 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 4 dicembre Questa sera, giove... ► tpi.it
Napoli, per giugno spunta l’idea Giovane dal Verona: c’è la concorrenza dell’Inter (Moretto)
Nel consueto appuntamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto s... ► ilnapolista.it
Bisseck a Inter TV: «Voglio aiutare la squadra e dimostrare le mie qualità, l’inizio di stagione non è stato bellissimo per me»
di Redazione Inter News 24Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha rilasciato alcune dichiarazioni ... ► internews24.com
Achille Costacurta: «Se non avessi commesso quegli errori non avrei capito tante cose, anzi per certi versi penso: “Meno male che mi è successo tutto questo a 20 anni e non a 50”»
Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari ripercorre la dipendenza, il tentativo di suicidio... ► vanityfair.it
Il Bernareggi fa il botto: al Museo Diocesano già 10 mila visitatori in due mesi
Bergamo. Il Museo Diocesano Adriano Bernareggi festeggia i suoi primi 10 mila visitatori accolti –... ► bergamonews.it
Famiglia nel bosco in Abruzzo, terminata udienza di comparizione: il Tribunale si riserva
Al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila è stato il giorno dell'udienza di comparizione per il caso ... ► tg24.sky.it
Replaced, il nuovo trailer gameplay annuncia la data di uscita del gioco, un’esclusiva Xbox
Dopo anni di silenzi e rinvii, Replaced torna finalmente sotto i riflettori con un nuovo trailer ch... ► game-experience.it
Diego Dalla Palma: “Silvia Toffanin non ha superato un lutto, non mi ha offeso a Verissimo. Ma mi sento incompreso”
Diego Dalla Palma commenta a Fanpage.it la reazione di Silvia Toffanin alle sue dichiarazioni sulla... ► fanpage.it
Luca Momblano: «Conte è un capopopolo, ma a Napoli è nemico di tutti tranne che della Juve. Su Spalletti invece dico questo» – VIDEO
di Redazione JuventusNews24 Luca Momblano ospite di Paolo Rossi: il confronto tra i due tecnici v... ► juventusnews24.com
Zona industriale, chiusura temporanea della via Angelo Aiello per lavori infrastrutturali a cura di Rfi
Su richiesta di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), è stata emessa un’ordinanza per la chiusur... ► cataniatoday.it
BolognaFiere festeggia 20 anni di presenza strategica in Cina
(Adnkronos) – Bologna, 4 dic. (Adnkronos) In concomitanza con la China Shanghai International Chil... ► webmagazine24.it
Digital Angels: nasce DAs Media, il primo smart media center pronta una squadra di 35 professionisti con sedi a Roma e Milano
Nasce DAs Media, il nuovo centro media che intende unire visione strategica, competenza tecnica e i... ► tpi.it
Giuli a Più libri più liberi attacca la fronda contro l’editore “neonazista”: “Mai assentarsi se non si è d’accordo”
“Si può giudicare nel peggiore dei modi o addirittura inaccettabile un punto di vista di un editore... ► ilfattoquotidiano.it
Gaza, software sorveglianza Palantir, Maven e Dataminr operativi nel centro militare Usa al confine con Israele per "controllo totale" palestinesi
Palantir, Maven e Dataminr già operative nel centro militare Usa in Israele: l’AI prepara un nuovo... ► ilgiornaleditalia.it
Giuli a Più libri più liberi attacca la fronda degli intellettuali contro Passaggio al Bosco: “Non censurare”
“Si può giudicare nel peggiore dei modi o addirittura inaccettabile un punto di vista di un editore... ► ilfattoquotidiano.it
Caporalato, azienda agricola sotto ispezione a Fondi: nei guai l’imprenditore
Fondi, 4 dicembre 2025 – Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Fondi (LT) e del N... ► ilfaroonline.it
“L’ho accoltellato perché mi era antipatico”: le chat smentiscono il 17enne arrestato ad Afragola
Il minorenne arrestato per tentato omicidio ad Afragola non aveva rivelato i precedenti di quell'ac... ► fanpage.it
The Night Agent 3: Il primo intenso trailer della terza stagione ne svela la data d'uscita
L'agente Peter Sutherland sta per tornare su Netflix: ecco la data d'uscita della terza stagione di ... ► comingsoon.it
È ufficiale: Italia Irlanda si giocherà a Bergamo giovedì 26 marzo 2026. Il Comune: onore per la città
SEMIFINALE PLAYOFF. La strada della Nazionale verso i Mondiali americani passa dalla nostra città. ... ► ecodibergamo.it
Vans sorprende i collezionisti con un annuncio innovativo
Dettagli della collaborazione tra Vans e KPop Demon Hunters: sneakers ispirate alla serie Netflix U... ► jumptheshark.it
Neffa: “Club Tour 2026 – Universo Neffa” in arrivo l’11 marzo a Roma
NEFFA ANNUNCIA CLUB TOUR 2026 UNIVERSO NEFFA SEI NUOVI APPUNTAMENTI NEI PIÙ IMPORTANTI CLUB ITALIAN... ► romadailynews.it
Hai presentato il 730 da solo? Controlla subito: il rimborso parte da dicembre
Dicembre è finalmente arrivato e con lui partono i rimborsi fiscali per chi ha presentato il modell... ► cultweb.it
Nel Calendario Lavazza 2026 "Pleasure Makes Us Human" scattato da Alex Webb risplende un’italianità luminosa, vivace, fatta di piazze di paese, bocciofile, traghetti, feste popolari e momenti quotidiani in cui la socialità nasce attorno a un caffè
L’edizione 2026 del Calendario Lavazza “Pleasure Makes Us Human” scattato da Alex Webb racconta un’... ► iodonna.it